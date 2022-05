Liège Un petit millier de militants socialistes se sont réunis au kiosque du Parc d’Avroy.

La grand-messe des libéraux était organisée à Herstal, sur les terres de Frédéric Daerden, en ce jour de Fête du Travail… un affront dont se serait bien passé le ministre wallon et vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour le petit millier de militants socialistes présents ce matin au Parc d’Avroy, cette présence "bleue" dans un bastion "rouge" était préoccupante. Ce qui n’a toutefois pas empêché la gauche liégeoise de revendiquer "ses" priorités..

Ils n’étaient donc guère plus de quelques centaines à avoir fait le déplacement, ce dimanche matin. Après deux années marquées par la crise, le dernier rendez-vous du genre remontait donc à 2019 et, assurément, on attendait un peu plus de monde sous les arbres du parc d’Avroy ; d’autant que la petite foule rouge tranchait avec les 7 500 coureurs qui ont déboulé sur leur flanc, ceux-ci participant aux 15 km de Liège.

Les militants qui ont fait le déplacement en ont toutefois eu pour leur argent puisque les discours ont duré plus d’une heure. L’occasion pour chaque intervenant de rappeler les priorités du monde du travail, pour les travailleurs. Des priorités intrinsèquement socialistes.

"Le PS prend ses responsabilités"

Là où Joël Thone