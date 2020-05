Ce dimanche, la Batte, mais dans sa version "light" a une nouvelle fois attiré des milliers de Liégeois, pour le plus grand plaisir des ambulants qui ont pu à nouveau proposer les produits de leurs échoppes, comme dimanche dernier lors de la réouverture officielle.

Et puisque la météo était à nouveau au rendez-vous, ce sont des longues files de chalands qu'on a pu observer à l'entrée du marché qui, pour rappel, est fortement réduit. Pour respecter le nombre maximum de 50 ambulants et la distanciation sociale, les marchands, essentiellement abonnés proposant des produits alimentaires, sont répartis entre l'îlot Saint-Georges et la place des Déportés. Pour éviter les contacts par ailleurs et respecter un maximum de 400 personnes à la fois sur le marché, une entrée contrôlée et un sens de circulation étaient une nouvelle fois mis en place. Tout s'est déroulé sous le soleil... et sans incident.