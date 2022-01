Speranza Scappucci, directrice musicale de l’Opéra Royal de Wallonie (ORW) depuis 2017, passera d’ici peu le relais à Giampaolo Bisanti, qui a été choisi pour occuper cette fonction dès la prochaine saison 2022-2023. Une collaboration prévue pour cinq saisons.

Ayant fait l’effort d’exprimer quelques mots en français, langue qu’il a commencé à apprendre il y a peu, il s’est dit heureux d’être à Liège "pour ce moment très important pour lui". Heureux mais aussi honoré d’avoir été choisi pour occuper la fonction de directeur musical et ainsi travailler avec ce "fantastique orchestre". "J’apprécie beaucoup ce théâtre et son personnel. Je suis sûr que l’on fera du beau travail", a-t-il confié.

Giampaolo Bisanti, originaire de Milan (Italie), est un passionné de musique depuis son plus jeune âge, au point d’apprendre le piano par lui-même… Aujourd’hui, il a à son actif une carrière de musicien internationale. Depuis fin 2016, il est le directeur musical du Teatro Petruzzelli à Bari (Italie).

Déjà venu diriger deux opéras à Liège, le maestro Bisanti fera sa première apparition en tant que directeur musical de l’ORW le 27 août 2022, à l’occasion du concert d’ouverture de la saison. Si son répertoire de prédilection est sans conteste la tradition de l’opéra italien, il porte aussi un intérêt au grand répertoire français. On n’en saura pas plus sur ses intentions au sein de l’ORW, si ce n’est que l’objectif est "de maintenir la confiance du public fidèle", tout en créant "de nouveaux points d’intérêt et de curiosité en élargissant l’offre du répertoire proposé".

Élever le niveau

C’est au directeur général et artistique de l’ORW, Stefano Pace, que l’on doit ce choix et il ne s’en cache pas. Il a confié avoir choisi Giampaolo Bisanti pour son professionnalisme mais aussi parce qu’il s’agit "d’un homme d’une grande humanité". Avec le maestro Bisanti, il entend élever le niveau de l’orchestre de l’ORW, "déjà important, afin d’être l’un des meilleurs d’Europe".

Quant à Willy Demeyer, président du conseil d’administration de l’ORW, il a exprimé sa satisfaction vis-à-vis de ce choix. "Le processus interne a été entièrement maîtrisé et toute autre considération n’était pas conforme à la réalité", a-t-il ajouté, faisant référence aux remous ayant secoué l’institution liégeoise suite au décès du précédent directeur général, Stefano Mazzonis di Pralafera.

