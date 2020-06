Les mesures de précaution ont été renforcées ces dernières heures chez Swissport Cargo Services, situé à Liege Airport, à la suite de la découverte d'un foyer de coronavirus au sein même de l'entreprise puisque 21 des 50 employés administratifs ont été diagnostiqués positifs, a-t-on appris de source syndicales, confirmant une information de Sudpresse. D'autres employés sont toujours en attente ce lundi de leurs résultats, la liste étant donc susceptible de s'allonger. Le 4 juin, une employée administrative de cette entreprise, qui emploie au total 150 personnes et qui traite 25% des marchandises passant par l'aéroport liégeois, a été testée positive au Coronavirus. Son employeur, qui n'a pu organiser le télétravail pour des raisons de logistique, a demandé à l'ensemble du personnel administratif d'être à son tour testé. Au total, 21 des 50 employés ont contracté le coronavirus. Aucun cas grave n'a fort heureusement été signalé.

"C'est difficile de déterminer l'origine de ce foyer. Plusieurs facteurs peuvent avoir conduit à l'introduction du virus au sein de l'entreprise mais nous regrettons, même si nous comprenons les contingences économiques et de productivité, que la direction se soit contentée, malgré nos demandes répétées, de faire appliquer les dispositions légales sans renforcer les mesures de précaution", déplorent les organisations syndicales

Il semble cependant acquis que le port du masque et surtout la distanciation sociale aient été difficiles à faire respecter au sein de l'entreprise. Cette dernière a cependant été totalement désinfectée la semaine dernière et des mesures de précaution plus drastiques ont été prises, rapportent les syndicats.

"Nous renforçons nos mesures"

Liege Airport, qui dispose d'une cellule de crise COVID, a également renforcé certains process en rendant le port du masque obligatoire dans deux postes de contrôle sûreté (B.18 nord et B.44 Sud) où l'usage de gel hydro-alcoolique est lui aussi obligatoire. Des rappels, en matière de distanciation sociale, sont également distillés avec contrôle et amende à la clé en cas d'infraction.

"Nous renforçons également nos mesures concernant les visiteurs, lesquels devront être annoncés et bénéficier d'un escorteur attribué. Au poste B.18, le nom de ce dernier devra être connu du visiteur afin de réduire l'attente et permettre le respect de la distanciation sociale", explique le porte-parole de Liege Airport.

Les conséquences sur l'activité de l'aéroport sont quant à elle limitées. Des compagnies aériennes ont été prévenues par Swissport et des mesures de contingence ont été prises. Des vols sont toujours traités prioritairement par Swissport, d'autres le sont par un autre manutentionnaire de l'aéroport liégeois. Certains vols ont quant à eux été réorientés vers d'autres aéroports en attendant que la situation chez Swissport revienne à la normale.