"Il y a eu assez de faits sur la province de Liège pour savoir qu’on est encore loin d’avoir lutté contre les discriminations et surtout les réactions les plus violentes", a souligné vendredi Cyrille Prestianni, président de la Maison Arc-en-Ciel à Liège, cette structure, créée il y a plus de 20 ans, qui se veut un lieu d’accueil et d’écoute des personnes LGBTQIA + (sigles pour désigner les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers - en questionnement, intersexes et asexuelles).

Un président heureux de l’initiative de la ville de Seraing. Celle-ci qui, à travers son échevinat de l’égalité des chances, souhaitait aller au-delà du fait de hisser le drapeau arc-en-ciel le 17 mai (journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie). Des contacts se sont alors noués avec la Maison Arc-en-Ciel qui, de son côté, avait la volonté de s’étendre au-delà de Liège.

Une fois par mois

Ainsi, à raison d’un mercredi par mois, la Maison Arc-en-Ciel recevra des personnes LGBTQIA + dans un espace réaménagé à cet effet au sein des infrastructures communales rue Giordano Bruno. Sur rendez-vous au 04/223 65 89.

"Il s’agit d’aider ces personnes dans leur émancipation, leur bien-être, leur projet de vie", se réjouit Julie Geldof, l’échevine en charge de l’égalité des chances. "Cette première collaboration sera suivie d’autres, notamment avec la fondation Ihsane Jarfi pour mener des sensibilisations dans les écoles".

Une permanence qui rassure du côté du service communal de prévention des violences intrafamiliales (Prévif) où l’on est parfois confronté à des personnes dans ce cas et "en grande souffrance". "Il y a un cas récent d’une mineure rejetée par sa famille après avoir annoncé être lesbienne. Heureusement, elle a été recueillie par sa sœur. C’est un soulagement car nous allons pouvoir mieux orienter ces personnes", explique Véronique Lenoble.