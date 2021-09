Après Jemeppe (Bois de mont), c'est à Boncelles que va être lancé un nouveau marché sur le territoire sérésien.

Ceci fait suite, pour rappel, au questionnaire qui avait été initié par le service du développement commercial de la ville de Seraing dans le but de connaître les attentes/besoins des citoyens ayant l'habitude, ou non, de fréquenter les marchés. Les résultats avaient notamment mis en évidence le souhait de voir naître un nouveau marché destiné aux produits locaux et circuits courts.

"Les ambulants étaient en demande de marchés singuliers, dotés d’une véritable thématique", souligne Déborah Géradon, l'échevine en charge du commerce à Seraing. "Je tiens néanmoins à préciser que sa création n'a pas pour but de concurrencer le commerce local mais de justement faire en sorte de rassembler des personnes à des endroits clés, des lieux où il y a déjà du commerce. C’est la raison pour laquelle cet événement aura lieu sur la place située en face de l'église à Boncelles".



Ce marché s'y déroulera chaque deuxième dimanche du mois, de 9 h à 14 h. Son inauguration aura lieu le 10 octobre prochain.