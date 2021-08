Trooz C’est une option vu que le pont de Prayon sera coupé en deux dans la longueur.

Nous annoncions la bonne nouvelle ce mercredi : le pont de Prayon, situé sur la Grand’Route à Trooz, pourra finalement rouvrir, d’ici la fin du mois d’août selon les prévisions du Service public de Wallonie.

En effet, si initialement le bourgmestre de Trooz Fabien Beltran annonçait une réouverture possible endéans 2 à 3 ans seulement (une pile du pont est partie avec les inondations), il semble qu’un détail technique permette la réouverture partielle de celui-ci. Lequel ?

"Tout simplement ce pont serait fait de deux parties attachées ensemble", explique le bourgmestre de Trooz, "il y a une partie en amont et une partie en aval. Et c’est la partie en amont qui n’a plus de pilastre qui est fragilisée".