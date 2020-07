Si l’envie de consommer des produits frais et de qualité se manifeste de plus en plus à travers la création de potagers dits collectifs ou partagés qui rassemblent ainsi des citoyens, et que plusieurs initiatives du genre ont déjà été développées sur le territoire communal d’Ans, c’est la première fois, par contre, que la commune participe à une telle démarche. Un projet qui a d’ailleurs fait l’unanimité au conseil communal.

En effet, peu avant le confinement, une convention a été conclue avec l’association A l’heure du jardin vert, qui gérait déjà des parcelles ailleurs sur le territoire ansois, en vue de la mise à disposition d’une parcelle communale à Alleur. Cette surface, d’environ 1 350 m2, est située rue Petite Vâ, en bordure du parc philosophique d’Alleur.

Divers légumes

"Il restait une partie n’ayant pas été exploitée dans le cadre de la création du parc. La commune a d’abord labouré le terrain afin que l’association puisse commencer à exploiter la parcelle et y planter des légumes", précise Walther Herben, échevin en charge de la gestion territoriale à Ans. "Et à peine deux mois plus tard, il y avait déjà pas mal de choses qui poussaient dans le jardin".

Bien sûr, une convention liant la commune à l’association, c’est à celle-ci que revient la tâche de gérer l’espace, de coordonner les plantations et d’y autoriser l’accès. Aussi, toute personne qui souhaiterait contribuer à l’entretien de ce potager et à son bon fonctionnement est invitée à entrer en contact avec les responsables de cette association.