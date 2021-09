Nous posions la question en début de semaine : va-t-on à nouveau enregistrer de nouveaux retards dans la mise en service du tram ? L'inquiétude était en tout cas soulevée par le groupe MR de Liège, étant donné les retards accumulés en période de crise sanitaire notamment. Willy Demeyer, répondant aux questions de Diana Nikolic et Fabrice Drèze (MR) n'était pas plus rassurant... aucun planning complet n'étant à ce stade diffusé par Tram'Ardent, consortium en charge de la construction du tram.

Ce mercredi, le couperet est tombé : la mise en service du tram sera à nouveau retardée, de quelques mois. Alors qu'initialement la mise en service était prévue en octobre 2022, elle avait été reportée l'an dernier à mai 2023... c'est désormais prévu pour août 2023 !

En effet, Tram'Ardent l'a confirmé par communiqué de presse en fin de journée ce mercredi : "L’Opérateur Transport de Wallonie TEC, donneur d’ordres du chantier du Tram de Liège, le Cabinet du Ministre de la Mobilité et le Cabinet du Bourgmestre de la Ville de Liège ont été informés du changement de date de mise en service du tram de Liège par Tram’Ardent, la nouvelle échéance est annoncée à août 2023, avec des conséquences sur le calendrier de mise en œuvre des travaux".

En cause notamment : la crise sanitaire mais aussi les travaux liés aux conséquences des inondations, qui ont indirectement une répercussion sur le chantier du tram.

"Bien que le chantier n’ait pas connu de dégâts majeurs à la suite des inondations, il semblerait que celles-ci ont un impact sur le placement des impétrants ou la fourniture de câblage, dont l’ampleur n’est pas encore précisément connue", indique Tram'Ardent. "Les partenaires du projet sont particulièrement préoccupés par ce report et souhaitent que des précisions claires soient apportées quant aux justifications de ce report et au respect du calendrier. Un comité de concertation réunissant le TEC, le SPW et la Ville de Liège a été fixé au mardi 14 septembre à cet effet et pour préciser les nouvelles phases de travaux. Une communication plus précise sera diffusée à la suite de cette réunion".

Et d'évoquer déjà un planning plus précis, avec les priorités à court et moyen terme... "la construction de la plateforme du tram sur les tronçons qui relient les terminus de Bressoux (CDMR) et de Coronmeuse, ceci pour permettre l’arrivée au printemps 2022 des premières rames et procéder aux premiers essais sur cette portion du tracé. La plateforme est déjà posée rue Léopold et en partie rue de la Cité. Sur cette portion, il reste le quai de la Batte. Concernant Feronstrée, la première phase concerne les travaux d’impétrants, la pose des dalles avec les voies étant prévue ensuite, en juin 2022. A plus court terme, Tram’Ardent annonce la remise en double sens de la rue Léopold début novembre 2021. Sans oublier les autres tronçons où des travaux se poursuivront ou démarreront dans les mois qui viennent, notamment en termes d’impétrants.