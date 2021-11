Polémique Le consortium Tram’Ardent dément un tel retard mais parle d’un nouveau planning.

Un chantier du tram qui devient incompréhensible, des riverains excédés, des rues éventrées… et peu de travailleurs sur place. Tels sont les constats dressés par le conseiller libéral Fabrice Drèze, relayant les observations de nombreux Liégeois. On le sait en effet, le chantier du tram a pris ses quartiers à Liège depuis plusieurs années mais, aujourd’hui, la longévité de celui-ci commence à agacer. Car la mobilité s’en trouve fortement perturbée… et d’évoquer ces rumeurs qui parlent de nouveaux retards et une inauguration à l’horizon… 2025 !

Comme nous l’évoquions ce lundi, le consortium Tram’Ardent a déjà démenti ces nouveaux délais qui semblent en effet surréalistes ou, à tout le moins, inacceptables. Mais un nouveau planning est toutefois bien envisagé. Comme vient de le confirmer le bourgmestre Willy Demeyer, en séance du conseil communal, ce lundi soir.

"Je ne cesse d’être attentif à ce dossier", a indiqué le bourgmestre, "les demandes sont adressées tant à l’OTW [NDLR : Opérateur de transport de Wallonie] qu’au ministre Philippe Henry. Je partage vos inquiétudes"…

La crise est en effet passée par là… et comme un malheur n’arrive jamais seul,