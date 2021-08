L'Agence de Développement Local (ADL) d'Awans, en tant qu'ASBL subsidiée par la Région wallonne et la commune d'Awans, a pour mission de promouvoir le développement de cette commune. Sa mission est de mettre en lumière et soutenir les atouts existants, tout en tentant de créer de nouvelles opportunités et ce, à travers diverses initiatives. Son site Internet créé en 2010 étant quelque peu dépassé, elle dispose désormais d'un nouveau. Celui-ci se veut la référence au niveau de l'activité économique sur l'entité et de l'actualité qui s'y rapporte.

"Afin de suivre les nouveautés technologiques, notamment le fait qu'ils sont nombreux à le consulter sur un smartphone, une remise à niveau était nécessaire", souligne l'équipe de l'ADL.

Le nouveau site Internet a donc été remanié de manière à s'adapter à tous les supports, et pas seulement un ordinateur, comme les smartphones et tablettes.

"Nous en avons profité pour en changer considérablement le design, tout en y ajoutant toute une série d'améliorations techniques comme l'intégration de vidéos et de photos. Dans les semaines à venir, en plus d'une ergonomie simplifiée, de nouvelles fonctionnalités pour les acteurs économiques seront disponibles, comme la possibilité de transmettre vers le public tous leurs moyens de communication (Facebook, Instagram ou YouTube) et non plus uniquement leur site Internet", ajoute-t-on à l'ADL.

Notez également qu'une interface de communication permet d'entrer directement en contact. Il suffit de se positionner sur le cercle rouge, en bas de la page à gauche, pour voir apparaître une fenêtre indiquant: "Bonjour, comment pouvons-nous vous aider ?".

Tout en espérant que ce nouveau site plaira aux utilisateurs, l'équipe de l'ADL les invite à faire part de leurs commentaires et autres suggestions qui viendraient à l'esprit en le consultant.