La commune de Chaudfontaine a fait savoir que de nouveaux horaires entreraient en vigueur dès ce lundi 13 septembre, pour les centres de distribution, repas et douches.

À partir du lundi 13/09, les centres d’accueil et de distribution de dons changent leurs horaires et seront ouverts les lundis, mercredis et samedis, de 11h à 17h à l’Eglise de Vaux-sous-Chèvremont, de 11h à 19h à Source O Rama à Chaudfontaine. Attention, les centres seront déjà fermés ce dimanche 12/09.

Concernant les repas, ils seront distribués 7j/7 de 8h à 10h, de 12h à 14h et de 18h à 19h30, à Source O Rama, à l’Eglise de Vaux, à la place Toussaint Balthasart (pas de petit-déjeuner).

Au niveau des douches, elles seront également disponibles 7j/7 aux trois implantations, de 6h30 à 20h30.

Pour toutes les informations relatives aux dons et au bénévolat : 0470/60 04 62