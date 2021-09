Nous ne sommes plus, à Liège, à attendre le lancement du chantier du tram… que du contraire, d’aucuns éprouvent au quotidien ses conséquences : rues inaccessibles, déviations diverses, circulation réduite à une bande, etc. Le chantier du tram qui a débuté voici plus de deux ans est toujours en cours et se fait plus "présent" chaque jour. Selon le dernier "planning" annoncé, sa mise en "route" est prévue pour mai 2023.

Mais aujourd’hui, alors que la mobilité liégeoise est particulièrement compliquée (conséquence de la fermeture du tunnel de Cointe suite aux inondations), des craintes sont émises, par le MR de Liège. Ce lundi soir, le conseiller Fabrice Drèze évoquait en effet les retards qui pourraient être occasionnés par les grands travaux d’infrastructures en cours. Et en réponse aux questions, le bourgmestre n’a été que moyennement rassurant.

"Il est vrai que le projet du tram progresse à un rythme que nous sommes en droit de considérer comme trop lent", a-t-il commenté, évoquant les commerces et les riverains qui subissent ces travaux au quotidien. Comme il l’a précisé par ailleurs, "la priorité de Tram’Ardent est aujourd’hui de mettre en service une partie suffisamment grande de la voie ferrée pour pouvoir lancer les essais indispensables à la mise en service du tram". Ces essais devraient être réalisés sur la portion comprise entre Droixhe et la place des Déportés, raison pour laquelle le chantier a plus rapidement évolué de ce côté du tracé.

Mais l’inquiétude persiste, avoue encore le bourgmestre, qui précise aussi que les balises prévues au cahier des charges en matière de phasage restent d’application…

"De façon plus générale, et malgré nos différentes demandes, nous ne disposons toujours pas d’un planning complet et fiable à long terme […] Une réunion de coordination a été planifiée par l’OTW le 14 septembre prochain, en présence des services régionaux et des différents acteurs publics impliqués dans le projet. Nous y réitérerons nos demandes d’éclaircissement sur le planning et les délais de mise en œuvre."