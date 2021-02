Cette fois, on espère du côté de Sclessin que c'est la bonne... Ce vendredi, le Collège de Liège a rendu un nouvel avis favorable relativement au projet de transformation du stade Maurice Dufrasne (Standard). Un avis à nouveau positif donc, comme en juin dernier... Depuis toutefois, certaines modifications avaient été exigées par le Fonctionaire délégué qui, en août, avait refusé le dossier. On se souvient en effet que le permis pour le nouveau stade n'était pas accepté en l'état. Des modifications devaient être apportées, au niveau des parkings notamment mais également d’un point de vue technique (gestion des eaux, sécurité dans les tribunes…).

Le permis en question est un permis intégré, qui comprend donc une autorisation d’exploiter, un permis d’environnement, une autorisation d’urbanisme et une autorisation socio-économique. Autant d’aspects qui en font un dossier complexe. Il concerne l'extension du stade mais aussi la nouvelle esplanade l'entourant et la modification de tout l'échangeur d'Ougrée. Depuis août, une nouvelle mouture du dossier a donc été élaborée et une nouvelle enquête publique a été lancée.

Pour rappel, l’objectif de ce titanesque chantier attribué à la société Galère, est de créer à Sclessin un véritable