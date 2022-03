Il aura fallu un peu plus de deux mois pour que Pierre Stassart, échevin de l’Enseignement depuis 2006, soit démis de ses fonctions… Ce lundi 7 mars en effet, c’est le conseiller communal PS Mehmet Aydogdu qui a été nommé échevin de la Culture. Un "glissement" de compétences a été opéré, Jean-Pierre Hupkens reprenant l’Enseignement. La nomination de Mehmet Aydogdu intervient surtout à la suite de "l’affaire" Stassart, qui secoue la politique liégeoise depuis plusieurs mois déjà.

Mi-décembre en effet, Pierre Stassart a été condamné à un an de prison avec sursis et une amende de 16 000 euros avec sursis pour la moitié pour avoir, en 2016, fait modifier les procédures lors de l’engagement dans une Haute École de la ville de sa compagne de l’époque. Dans un premier temps, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer avait annoncé attendre le résultat du procès en appel mais, sous la pression des autres partis (notamment), il avait fini par demander la démission de l’échevin condamné. Une démission qui aura quelque peu tardé… et comme "l’imposaient" les accords internes passés au sein du PS en début de mandature, c’est un élu de la section liégeoise du PS "Liège-centre" qui devait remplacer Pierre Stassart, redevenu quant à lui "simple" conseiller communal.

Artiste plasticien

Nous l’évoquions récemment… âgé de 64 ans, Mehmet Aydogdu n’est pas un "petit nouveau" au sein de la politique liégeoise. Le socialiste, d’origine turque (arrivé à Liège à l’âge de 13 ans) est en effet militant socialiste depuis 1990 et fut élu dès 2006 au conseil. Il était en outre candidat d’ouverture en 2000… Marié et père de deux enfants, il dit tenter de concilier sa vie de famille, la politique avec ses activités artistiques.

Artiste pluridisciplinaire reconnu, il vit et travaille en Belgique depuis 1971 où il a suivi les cours à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts Saint-Luc et à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège.

Au cours de sa carrière, il a réalisé plus de 100 expositions personnelles, 250 expositions d’ensemble et a exposé dans 25 pays. En 1997, il a fait l’objet d’une première rétrospective organisée au MAMAC/Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Liège (Musée Boverie).

"À travers ses œuvres et par ses écrits et publications dans divers catalogues et revues, tant en Belgique qu’au niveau international, il contribue à la propagation et l’amour de l’art et de la culture".

Au sein du conseil, il a présidé la Commission Culture et Interculturalité jusqu’en 2012. Depuis 2018, il est administrateur à La Maison liégeoise, à la Citadelle (hôpital), à la Fondation Liège Patrimoine, et au sein des ASBL Les Musées de Liège, Liège Sport, Liège Energie et AIS Liège Logement. Depuis 2020, il est président du Conseil d’administration de la Régie des Quartiers de Liège.

Nouvelle présidente PS, nouvelle conseillère MR

Ce lundi soir toujours, la conseillère Sarah El Hasnaoui (PS) a quant à elle été désignée nouvelle présidente du conseil communal en remplacement de Corinne Wégimont.

Enfin, Cécile Firket, fraîchement élue nouvelle présidente du MR de Liège-ville, a été désignée nouvelle conseillère communale MR en remplacement de Louis Maraite, en congé de son mandat pour un an, ce dernier devenant responsable de la communication de la Maison du Grand-Duc Henri de Luxembourg.