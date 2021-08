Sur proposition de l'échevine de l'Urbanisme Christine Defraigne, le collège communal a rendu un avis favorable sur la demande de rénovation, en appartements et bureaux, d’un ensemble de bâtiments, rue Hors-Château 40 et 42 et rue des Airs 18 à 4000 Liège.

L’enquête publique a eu lieu du 11 au 27 janvier 2021, et 4 réclamations ont été introduites dans les délais légaux. Il s’agit de deux bâtiments à caractère patrimonial puisque la façade à rue du n°40 rue Hors-Château est classée et que l'ancien Hôtel Moxhon (1842), situé au n°42, est pastillé à l'Inventaire régional (IR).

Ce projet - qui consiste à créer 12 logements à typologie variée ainsi que 8 unités de bureaux ou commerces - "répond pleinement à un des enjeux du développement urbain qui est la reconstruction de la ville sur la ville et le développement de 15.000 logements à Liège pour 2035", estime l'échevine. "Il participe à la dynamisation et à l'attractivité non seulement du coeur historique mais aussi du centre-ville".

Ce projet est autonome en stationnement avec 3 places de parking enclavées, 22 places indépendantes et 26 emplacements vélos couverts, sécurisés et facilement accessibles depuis le domaine public. Doté d'espaces de cours et jardins ainsi que de toitures plates végétalisées, ce projet doit enfin permettre de réduire l'effet de chaleur de l'îlot en améliorant le coefficient biotope.

"Il s’agit d’une belle mise en valeur d'un témoin architectural historique", commente encore l'échevine.