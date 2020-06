Ce mercredi 3 juin...

La CGSP-Admi du CHBA (Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye) organisera une nouvelle action ce mercredi 3 juin à 10 h en face de l'hôpital Joseph Wauters à Waremme. Au programme, une distribution de tracts dès 6h du matin... "L'objectif est de permettre à un maximum de membres du personnel de pouvoir se réunir devant l'hôpital à 10h, en conservant évidemment le respect des règles de distanciation sociales", a indiqué le syndicat.

Les membres du personnel affiliés à la cgsp-admi souhaitent en effet "montrer leur colère face au manque de moyen fourni et à une forme de mépris d'une partie de la classe politique. Nos revendications sont le retrait de deux arrêtés royaux ( faits depuis la semaine dernière...) mais aussi le refinancement du secteur hospitalier et plus particulièrement celui du public ainsi qu'une revalorisation des barèmes dans ce même secteur qu'il soit infirmier et autres membres du personnel du monde des soins de santé".