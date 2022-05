La CSC Liège-Verviers-Ostbelgien et la FTGB Liège-Huy-Waremme repartent en action ! Le but ? Défendre une fois de plus le pouvoir d’achat et les libertés syndicales.

Les 24 mars et 22 avril, les syndicats dénonçaient une envolée des prix devenue exorbitante pour les travailleuses et travailleurs, avec et sans emploi. À tel point que le fait d’aller travailler engendrait un coût pour nombre d’entre elles et eux. "Mais patronat et gouvernement, à l’unisson, sont demeurés sourds à nos revendications."

Quant aux libertés syndicales, elles seraient bafouées toujours plus, "dans l’unique but de museler la riposte syndicale".

La FGTB Liège-Huy-Waremme et la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien ont, par conséquent, décidé de repartir au front. "Pour défendre à la fois l’indispensable pouvoir d’achat des travailleuses et des travailleurs, avec et sans emploi, et les libertés syndicales qui constituent la meilleure arme de défense de leurs intérêts. Il n’y a pas de pouvoir d’achat sans libertés syndicales. L’un ne va pas sans l’autre."

Face au "silence assourdissant des représentants politiques", la CSC réunit ses militants à 9 h 30 boulevard Saucy afin de leur envoyer un message fort. Ensuite, à 9 h 45, aura lieu un lâcher de ballons depuis la passerelle avec des messages destinés au monde politique. Enfin, dès 10 h 15, le cortège rejoindra la place Saint-Lambert pour retrouver le front commun. Au préalable, la FGTB se rassemblera sur la place Saint-Paul.