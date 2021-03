Liège Elle devrait déjà voir le jour cet été sur le site du Cadran…

C’est ce 25 février que l’enquête publique relative à la construction d’un nouveau bâtiment, situé place du Cadran à Liège, a débuté… un bâtiment qui, s’il se veut sobre, léger et minimaliste, n’en est pas moins important. La demande de permis est en effet introduite par la SNCB et concerne la nouvelle gare Saint-Lambert (anciennement gare du Palais).

Après le réaménagement des quais intervenu en 2020 en effet, la SNCB avait promis de lancer le dossier de nouvelle gare du Palais. Dans ce chantier, point de gigantisme ni d’architecture audacieuse mais un objectif clair : la fonctionnalité. La conséquence principale sera surtout la suppression de la gare souterraine…

Concrètement, cette nouvelle gare se traduira donc par la construction d’un nouveau bâtiment qui se veut conforme au nouveau concept d’identité des gares SNCB… un bâtiment modulable et moins énergivore. Elle doit prendre place au niveau de l’actuel parking du Cadran, qui surplombe les quais et sera donc complémentaire aux nouveaux accès (ascenseurs et escalators qui doivent permettre de relier les quais à la gare mais aussi au parvis de l’annexe du palais). Avec ces nouveaux accès, l’objectif est donc que le sous-sol de la gare ne soit plus exploité…

Nouveau pôle multimodal