Ce qu'ils réclament précisément, ce sont des mesures adaptées à la réalité de chaque secteur. "Depuis le début le gouvernement gère la situation de facon autoritaire et illégale", expliquait Ismael Zeroual, du collectif, au micro de nos confrères de RTC, rappelant que le gouvernement "a été condamné par une action de la ligue des droits humains". "Face à tout cela, on se mobilise, on lance des alertes, pour plus de démocratie et de verticalité... On nous parle de monde d'après et qu'est ce qu'on a ? Deux trois ministres et experts qui imposent des mesures encore plus inhumaines, en envisageant le licenciement des personnes non-vaccinées. Même si je suis vacciné on peut entendre que certains ont des craintes. Ce n'est pas en licenciant le personnel soignant alors qu'il y a déjà un manque qu'on va régler les choses".

Le cortège s'est ensuite dirigé vers l'Opéra où quelques manifestants ont tenté de rentrer dans le bâtiment, avant de se faire refouler par les gardes.

Ce vendredi en fin de journée, ce sont plus de 500 personnes qui se sont rassemblées, place du Marché notamment, pour dénoncer la mise en place de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant mais aussi l'utilisation du CST. C'est une nouvelle fois le collectif Même pas peur qui avait battu le rappel...