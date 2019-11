Un homme a été privé de liberté dimanche à l'aube, après avoir commis une tentative de meurtre dans le Carré, a indiqué lundi le parquet de Liège.

Une altercation a eu lieu entre l'individu, en séjour illégal, et un homme qui se trouvait avec une amie et un ami dans un café du Carré. Le suspect accompagné d'un complice a exhibé un couteau et a porté 7 coups dans le dos de la victime. Par chance, grâce à sa doudoune, l'homme n'a pas été blessé, seule sa veste ayant été entaillée.

Le suspect a ensuite pris la fuite, mais la victime a suivi son agresseur. Plus loin, une nouvelle altercation s'est produite entre les deux hommes. Une caméra de vidéosurveillance qui filmait la scène a montré que le suspect a sorti un objet non identifié de sa veste et a menacé la victime, avant de prendre une nouvelle fois la fuite.

Quelques minutes plus tard, l'individu âgé d'une vingtaine d'années, a tenté de commettre un vol avec violence.

Le suspect a été formellement identifié par la victime des coups de couteau et ses amis. Il a été déféré au parquet de Liège et son dossier a été mis à l'instruction. Son complice a quant à lui été identifié, mais est actuellement recherché.