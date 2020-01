Trois véhicules ont été la proie des flammes.

La nuit de lundi à mardi, 3 véhicules ont été à nouveau incendiés dans le centre de Liège.

Les 3 incendies se sont déroulés entre 2h50 et 3h10 du matin. Le premier a eu lieu dans la rue Saint-Pierre, le second, rue Sainte-Marguerite et le dernier, rue des Meuniers.

Pour rappel, plusieurs véhicules ont été incendiés ces dernières semaines en région liégeoise. Une enquête est actuellement en cours afin d’identifier le ou les auteurs de ces incendies d’origine criminelle.