Ce lundi soir, le conseil communal de Liège sera amené à se prononcer sur un projet très attendu à Droixhe, à savoir le réaménagement d’une partie du parc. Pour ce faire, c’est un projet élaboré dans le cadre d’un processus participatif qui a été retenu. Nommé "Autour de l’Étang", ce projet vise à requalifier et revaloriser cet endroit privilégié en visant les abords de l’étang mais aussi l’étang lui-même. Il bénéficie d’un budget de 188 000 € dans le cadre du projet Interreg Euregio Meuse-Rhin N-Power.

S’agissant d’un projet participatif, celui-ci a été élaboré en concertation avec le milieu associatif local et les riverains. Il s’articule autour de plusieurs axes.

"Il s’agit d’abord d’éclaircir les allées du parc en y régulant la végétation et en y privilégiant de nouvelles plantations d’essences basses et colorées afin d’en augmenter la luminosité, la convivialité et le sentiment de sécurité. Les bacs qui se situent du côté de l’avenue de Lille seront ensuite revivifiés par de nouvelles plantations colorées, aux senteurs parfumées", précise-t-on à la ville de Liège.

Des tables de pique-nique et un grand banc sur mesure, le long de l’étang, viendront agrémenter le site.

Le jet d’eau de l’étang, hors d’usage depuis longtemps, sera remis en fonction. "Véritable cœur du site, il était essentiel pour les usagers de le voir revivre et figurer tel le flambeau de ce nouvel espace de vie sociale et de détente qu’ensemble, avec le soutien des services de la Ville, ils ont créé."