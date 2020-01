La quatrième édition de la Nuit des idées en Belgique aura lieu ce jeudi 30 janvier 2020 de 19h à 23h à l’Université et au Théâtre de Liège. Et ce avec la participation de Philippe Meirieu, Stéphane G. Roussel, Caroline Lamarche…

La Nuit des idées propose une fois par an de dialoguer autour des grands enjeux actuels. Et ce via des rencontres, conférences, tables rondes, projections et autres performances artistiques, autour d’un thème unique.

Plus de 150 événements de ce type sont organisés à travers le monde. Philosophes, écrivains, chercheurs, intellectuels, étudiants, lanceurs d’alerte, artistes ou personnalités politiques engageront le débat avec le public.

Pour cette quatrième édition en Belgique, La Nuit des idées se déclinera à Bruxelles (Bozar) et à Liège (Université et Théâtre) sur le thème "Être vivant". À l’aube de la huitième édition du festival Pays de Danses, le Théâtre de Liège propose une soirée centrée sur le corps et le mouvement.

Philippe Meirieu (pédagogue), Stéphane G. Roussel (commissaire de l’exposition "Opéra Monde" au Centre Pompidou Metz), Caroline Lamarche (auteure, Prix Goncourt de la nouvelle 2018) mais aussi Vinciane Despret (philosophe et psychologue) et Vladimir Couprie accompagné de son chien échangeront durant toute la soirée.

Les échanges se tiendront en français. L’entrée à La Nuit des idées est gratuite mais l’inscription est obligatoire (dans la limite des places disponibles).

Tél. 04 342 00 00 et billetterie@theatredeliege.be.

Informations et programme disponibles via www.francebelgiqueculture.com- www.lanuitdesidees.com.