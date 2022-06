FLéMALLE Créée en 2021, la régie des quartiers aux Trixhes affiche déjà de beaux résultats.

Il y a un peu plus d’un an, une régie des quartiers s’implantait sur le plateau des Trixhes (rue du Beau site), à Flémalle. Objectif ? Contribuer à la (ré)insertion socioprofessionnelle de Flémallois éloignés de la trajectoire de l’emploi tout en apportant une dynamique au sein de ce quartier densément peuplé et constitué, en grande partie, de logements sociaux.

Une régie qui s’est lancée alors que le Covid-19 imposait encore toute une série de mesures, soulignons-le, et qui dresse un bilan plus que satisfaisant puisque sur les dix stagiaires pris en charge, quatre ont été orientés vers des formations qualifiantes et même, pour l’un d’eux, vers un garage en vue d’y décrocher un emploi !