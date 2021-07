Jacqueline a 86 ans, René presque 90… Leur fils Olivier est arrivé à temps pour les sauver.

Quai Henri Borguet à Liège (Chênée), l’eau n’avait jamais dépassé le milieu de la rue… cette fois, elle a atteint le premier étage des habitations ! Pour Jacqueline et René, 86 et 89 ans, c’est du jamais-vu… Quant à la situation vécue durant deux jours suite à l’inondation de leur maison et de leur quartier, c’est aussi inédit. "Même pendant la guerre je n’ai pas connu cela", nous confie René.