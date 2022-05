"Mais ce monde devient fou”, C’est en ces termes que l’échevine des Mouvements Patriotiques de la ville de Herstal, Denise Bohet s’est exprimée lorsqu’elle a été avertie qu’un vol pour le moins particulier avait été commis à Herstal.

“Ce mardi 24 mai fin d’après-midi elle n était déjà plus là… La très symbolique et magnifique statue “La Liberté” de Jules Brouns qui ornait le banc de la Liberté, Place Licourt a été volée”.

“Érigée et offerte par les herstaliens au lendemain de la 2e guerre mondiale en remerciement au courage de nos combattants civils et militaires et de nos alliés américains libérateurs de notre Ville, nous lui avons encore rendu hommage ce 10 mai en présence de nombreux jeunes des écoles herstaliennes. Ils font leur travail de mémoire, aidés par le devoir de mémoire de nos anciens porte-drapeaux. Rendez à notre jeunesse cette belle dame qui porte le flambeau de la Vérité.”

Et l’échevine de lancer un appel à témoins. “Les informations sont à envoyer sur messenger Denise Bohet, échevine des Mouvements patriotiques ou denise.bohet@herstal.be”.