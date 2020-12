Des travaux "à peine entamés" entre Blonden et Val Benoît, alors qu’ils devraient s’achever fin 2020, des échéances "difficilement tenables" sur les quais alors que la mobilité y est très compliquée et des travaux d’infrastructures qui doivent être terminés dans un an… "mais qui n’ont pas même débuté partout". Voilà quelques inquiétudes soulignées par le conseiller communal Vega François Schreuer, qui réclame en cette fin d’année 2020 des alternatives provisoires à l’égard du tram… pour plusieurs raisons.

"En effet, je peux tout à fait comprendre que la crise ait un impact sur l’agenda mais il faut absolument communiquer", explique l’élu Vega.

Communiquer donc, notamment "aux commerçants à qui on a donné un agenda". Et qui sont durement impactés par la crise et le chantier, doit-on le rappler.

Commerces, mobilité, vélos

Communiquer également en matière de mobilité, tout simplement, ne serait-ce que pour "renforcer des lignes de bus là où c’est nécessaire". On le sait en effet, le chantier du tram aura un impact (très) significatif sur la voirie durant toute l’année 2021 ainsi qu’en 2022, "dans ce contexte, on ne peut pas attendre fin 2023 pour se poser des questions", insiste encore François Schreuer qui réclame un nouveau calendrier, pour une meilleure coordination des chantiers dans le centre-ville mais aussi "des mesures fortes pour aider les commerçants", ou encore "des adaptations indispensables au niveau des aménagements cyclables le long du tracé", ce qui manquerait cruellement à ce stade, estime-t-il.

M.B.