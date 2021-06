Suite à la tempête qui a endommagé trois bâtiments ce week-end.

Une tempête a touché l’école communale de Saint-Hadelin à Olne, dans la nuit de samedi à dimanche, causant d’importants dégâts au niveau de trois bâtiments.

La toiture du bâtiment abritant la classe de psychomotricité et le préau couvert s’est littéralement envolée avec les vents violents, endommageant sérieusement deux autres bâtiments scolaires situés à proximité : la toiture du bâtiment abritant l’école de 2e primaire et la façade du bâtiment regroupant le réfectoire, les sanitaires et la classe de 3e primaire, rendant le bâtiment totalement instable.

"Heureusement, les enfants vont bien, ils n’étaient pas dans le bâtiment", commente l’échevin de l’Enseignement Marie-Paule Darimont, qui se dit soulagée que la tempête n’ait pas eu lieu en journée.

Le personnel enseignant et des parents bénévoles se sont mobilisés tôt dimanche pour aider le personnel communal aux travaux de nettoyage et de déblaiement. "Il a fallu d’abord évacuer tout le matériel scolaire pour le réutiliser dès ce lundi", explique l’échevine. "Il y a eu une solidarité incroyable, cela fait chaud au cœur".

À expertiser