C’est l’une des questions polémiques autour du Trilogiport à Liège… pourquoi avoir mobilisé tant d’hectares (120) et investi tant de millions (plus de 50) pour, au final, obtenir si peu de nouveaux emplois ? Au départ, on en annonçait en effet 2 000… Avec cette nouvelle phase du développement de la plateforme (rail, lire ci-après), le Port autonome de Liège en a profité pour faire le point sur les emplois générés par le Trilogiport. À ce stade, on en compterait 580 (directs)… mais le chiffre de 2 000 devrait être atteint d’ici peu. Les “directs” se répartissent en effet entre les quatre occupants du site, à savoir 20 emplois chez DPW Liege Container Terminals, jusqu’à 100 (pic d’activités) chez WDP, 60 chez D.L. Trilogiport Belgium – Jost Group et 400 pour WSC (selon les négociations du contrat de concession)… Et le reste ? En Province de Liège, un emploi direct génère près de trois emplois indirects. “Considérant ce ratio, les 580 emplois actuels sur site génèreraient 1.740 emplois indirects. Grâce au développement de Weerts Supply Chain entre autres, Liège Trilogiport générera effectivement plus de 2.000 emplois directs et indirects”…

On peut (enfin) parler de "Tri"logiport !

L’eau, la route… et le rail. C’est ce trio gagnant dans le secteur de la logistique qui a toujours été vendu comme l’avenir pour le site du Trilogiport, plateforme multimodale installée entre la Meuse et le Canal Albert à Oupeye et qui doit donc tirer profit de sa situation stratégique en Europe… et tirer profit de sa triple fonctionnalité en matière de transport de marchandises dès lors.

Jusqu’à présent toutefois, la composante "rail" manquait concrètement l’appel. Mais ce mardi 8 décembre 2020, cinq ans après l’inauguration de la plateforme multimodale, le premier train est enfin arrivé en bord de Meuse, en provenance directe de Yiwu, ville de la province du Zheijang à l’est de la Chine. Une étape majeure donc qui doit avant tout permettre de développer le "rail" en complément de la voie d’eau, limitant l’impact environnemental du transport de marchandises.

"Parti le 18 novembre 2020 de Yiwu, base importante de l’e-commerce en Chine, ce train - composé de 41 conteneurs - a déchargé ses marchandises à Liège Trilogiport, après un voyage de plus de 12.000 km à travers sept pays. Il s’agit du premier train de fret spécial Chine - Liège Trilogiport chargé de marchandises diverses (textile, e-commerce, pièces détachées, led, hi-fi,…) à destination de plusieurs pays européens", se réjouit-on aujourd’hui au Port autonome de Liège.

"Aujourd’hui nous franchissons une étape majeure où la triple dimension modale tant souhaitée devient opérationnelle, ce que nous souhaitons désormais c’est optimaliser ce potentiel, comment ? En utilisant chaque mode de transport là où il est le plus efficient, économiquement et environnementalement, c’est l’essence même d’une infrastructure d’exception comme celle-ci", a commenté le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry, présent lors de cette première.

Des trains de 600 mètres

Selon Emile-Louis Bertrand, Directeur général du Port autonome de Liège, "grâce aux travaux d’infrastructures ferroviaires réalisés, Liège Trilogiport peut maintenant accueillir des trains de marchandises de 600 mètres de long et les traiter sur les deux quais de 320 mètres côte à côte".

Pour rappel, le Port autonome de Liège et la Wallonie ont ainsi investi près de deux millions d’euros pour aménager cet accès ferroviaire jusqu’au terminal à conteneurs destiné, précise-t-on encore au Port, à accroître le potentiel de commercialisation du site.