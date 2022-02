Verviers L’échevin du Logement Antoine Lukoki (PS) s’y attelle, pour pousser à des réhabilitations.

Le constat qu’il existe de très nombreux logements inoccupés et dans un état catastrophique au centre-ville ne date pas d’hier. Le manque de logement à Verviers non plus, bien que largement accentué par les inondations. Face à "cette crise structurelle et conjoncturelle", il est temps aux yeux de l’échevin du Logement Antoine Lukoki (il a repris la compétence en décembre dernier) de s’attaquer à "remettre du logement vide dans le marché locatif. Il faut créer des logements décents avec un loyer abordable. On ne peut attendre que seuls le CPAS, l’AIS ou Logivesdre résolvent le problème." Par quels moyens ? C’est la question à laquelle il a voulu répondre à la conférence de presse organisée ce lundi.