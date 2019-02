Si vous vous êtes réveillés dans le brouillard, n'hésitez pas à prendre un bon bol d'air frais. Et si vous avez déjà fait vos courses du samedi, prenez rapidement la direction du Sud de l'arrondissement pour vous oxygéner... Les gestionnaires des centres de ski de fond des Cantons de l'Est n'attendent que vous... L'offre est importante : 18 centres sont accessibles à commencer par ceux des Hauts Plateaux des Fagnes (Signal de Botrange, Mont Rigi, Baraque Michel...) qui disposent d'une belle couche d'or blanc estimée à quelque 30 centimètres.





On peut aussi skier dans l'Eifel où les pistes sont moins fréquentées mais tout aussi belles ou la Vallée de l'Our, près de l'Allemagne...





Les amateurs de ski alpin ont le choix entre quatre stations : Ovifat, la plus connue et souvent la plus fréquentée, celle du Thier des Rexhons à Spa pour ceux qui ne veulent pas faire trop de kilomètres finalement d'autant que le ski de fond s'y pratique aussi. La piste du Val de Wanne à Trois-Pont est aussi accessible de même que celles du Monty (Lierneux) et de la Baraque Fraiture (Vielsalm), où on attend la grande foule déjà présente en matinée pour celles et ceux qui n'habitent pas loin de la Verte Province, elle aussi recouverte de son blanc manteau.





Bonne glisse.