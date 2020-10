Waimes Le bourgmestre Daniel Stoffels souhaite mieux accueillir les touristes sur le site.

En 2023, "cela fera 100 ans que le signal de Botrange a été désigné comme point culminant de la Belgique", à une altitude de 694 mètres, souligne le bourgmestre de Waimes Daniel Stoffels. Situé sur le plateau des Hautes Fagnes, dans le massif ardennais, en province de Liège, dans la commune de Waimes, le signal souffre toutefois de la vétusté de ses infrastructures. "On est une des communes qui a le plus profité de la crise sanitaire. On a eu plus de touristes cet été. Les gens ont redécouvert leur pays", explique le bourgmestre, mais ces touristes, il souhaiterait à l’avenir mieux les accueillir.

Dans cette optique, le conseil communal a approuvé ce mercredi soir le projet global de rénovation du site, prévu en quatre phases. Il s’agit premièrement de l’aménagement d’un nouveau parking de 140 places, avec une place pour le vélo et les piétons, en lieu et place "du parking actuel, souvent boueux", pour un montant de 450 000 euros.