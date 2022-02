Découvrir l’univers de la musique symphonique grâce à une histoire adaptée pour les enfants (dès 5 ans), mise en scène et racontée par les musiciens et des comédiens : telle est la formule magique qui fait le succès de l’Orchestre à la portée des enfants depuis maintenant 25 ans.



Pour mars 2022, l’OPRL et les JM ont concocté le spectacle Frankenstein. Pour celui-ci, Emmanuel Guillaume utilise le conte un peu terrifiant pour se plonger avec humanité sur le thème du regard que l’on porte sur les autres, l’inclusion et l’exclusion. Une thématique à la fois poétique et actuelle qui trouvera un écho particulier dans la musique, une composition originale commandée pour l’occasion par l’OPRL au compositeur belge Stéphane Orlando. Un spectacle, création unique, à vivre en famille.



À découvrir le vendredi 11 mars à 18h et 20h à la Salle Philharmonique.



Infos et réservations : https://www.oprl.be. ou par tél au 04 220 00 00.

Ce mercredi 2 février, les deux représentations seront en vente dès 13h.