La suspecte a attrapé l’octogénaire par sa canne et l’a déséquilibrée

Sarah, 25 ans, une habitante de Seraing a écopé d’une peine de huit mois de prison ferme par défaut devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir volontairement porté des coups ou provoqué des blessures à Lambertine, une Oreytoise âgée de 85 ans ! Les faits se sont produits le 24 août 2020 à Oreye. Ce jour-là, les enfants de Sarah se trouvaient dans le jardin voisin de celui de Lambertine. Cette dernière était endormie. Le début de la scène s’est produite entre la fille de Lambertine et les enfants de Sarah. La dame a demandé aux enfants qui jouaient dans le jardin de faire moins de bruit car sa maman dormait. Le garçon lui a alors répondu de façon impolie. La mère de ce dernier, Sarah, va ensuite insulter la fille de Lambertine….

Réveillée, Lambertine s’est approchée de la clôture et a levé sa canne pour calmer tout le monde. Sarah va alors saisir la canne et tirer dessus fortement, avec la conséquence que Lambertine sera déstabilisée, tombera au sol et se blessera le bras avec la clôture. La version de Lambertine a été confirmée par sa fille. L’octogénaire s’est rendue à la police de la zone Hesbaye afin de déposer plainte. Elle a remis aux policiers un certificat médical attestant des blessures qu’elles a encourues après les faits. Sarah a été auditionnée par la police. Entendue, la suspecte a déclaré qu’elle était intervenue car la fille des voisins criait sur les enfants. Elle a confirmé qu’il y a eu une dispute verbale entre elles.

Elle a expliqué que l’octogénaire s’était approchée de la clôture et a levé sa canne pour la frapper. Afin d’éviter de recevoir des coups, elle a attrapé la canne, ce qui a déséquilibré la vieille dame dont le bras a été griffé par la clôture. Le tribunal a estimé que même à suivre la déclaration de la suspecte, celle-ci a admis avoir provoqué des blessures à la voisine. La juge a également retenu la circonstance de vulnérabilité car “le dossier établissant à suffisance les difficultés de mobilité dont souffre la victime, outre son âge avancé.” Le tribunal a tenu compte du trouble causé à l’ordre social et à l’ordre public, mais aussi, l’atteinte manifeste à l’intégrité physique d’autrui, la vulnérabilité de la victime, mais aussi les antécédents judiciaires de la prévenue.