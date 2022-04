Le parquet a requis devant le tribunal correctionnel de Liège des peines de quatre ans de prison à l’encontre de Mayron, 21 ans et Nunzio, 18 ans et de six ans de prison à l’encontre de Quentin, 24 ans des jeunes originaires d’Oreye et de Berloz poursuivis pour des braquages dans des commerces, mais aussi pour des cambriolages, commis notamment chez le bourgmestre d’Oreye ! Mais pour ce dernier fait, le parquet a dû admettre que même si il existait des indices, ils étaient particulièrement minces. Il a donc requis l’acquittement. Le magistrat a également demandé à ce que Mathias, 20 ans, soit acquitté.