Il a été fait appel au dépanneur Munsters. Peu avant la découverte de son véhicule, le conducteur venait d'Oreye et se dirigeait vers Waremme lorsque, pour une raison qui reste à déterminer, il a perdu le contrôle de sa voiture. Il est monté sur l'ilot central de la chaussée Romaine, la voiture est partie en tonneaux et a fini sa course sur son toit.

Les intervenants ignorent l'état de l'automobiliste à la suite de l'accident. L'enquête devrait permettre de le localiser et de l'entendre. Le dépanneur Munsters a chargé le véhicule qui n'était plus utilisable et l'a emmené dans ses locaux.

Lorsque la police est arrivée sur place, l'automobiliste n'était plus sur les lieux de l'accident.