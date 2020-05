Le plus grand centre commercial de Liège a pris des mesures importantes.

Un pas dans Médiacité et une odeur de désinfectant vous prend au nez, même sous le masque. Il faut bien dire que pour cette ouverture, rien n’a été négligé : nettoyage complet, terrasses des cafés et des restaurants rangées, pas de banc public, sécurité renforcée, nombre de personnes par magasin limité, marquages au sol…

A l’ouverture, et contrairement à ce que l’on pouvait attendre au vu des images des précédentes ouvertures de fast-food et de magasins de bricolage, tout était relativement calme. Ce retour aux affaires est une fierté pour Julien Huart, le directeur du shopping. "Je suis content que tous les commerçants puissent rouvrir simultanément. Ils ont en plus eu le temps de se préparer. Cela aurait été plus problématique si seulement certains avaient reçu les autorisations. Maintenant, pour l’HoReCa, nous attendons de voir comment la situation va évoluer", explique-t-il. En effet, les seuls points de restauration ouverts étaient les fast-food.



Du côté des clients, le calme était de mise et les recommandations appliquées à la lettre chez la plupart d’entre eux. Les paniers étaient désinfectés après chaque utilisation et du gel hydroalcoolique était mis à disposition à l’entrée de certains magasins. Peu après 9h30, une courte file se dessinait devant le magasin Action, qui ne laissait rentrer que 25 personnes à la fois. Quant à Primark, tout était relativement calme puisque sa capacité maximale s’élève à 590 personnes !

Les motivations étaient quant à elles bien diverses, allant de la nécessité… au loisir. "J’avais besoin de teinture pour mes cheveux. C’était en rupture de stock dans les grandes surfaces », nous explique une dame. « Mon ordinateur me dit que je dois racheter un antivirus, ça fait deux fois déjà. Alors, je voulais être la première chez Médiamarkt", raconte une autre personne, présente devant le magasin à 9h30 alors que son ouverture était prévue à 11h. "Je m’ennuie toute seule chez moi depuis deux mois, je suis venue faire un tour mais je ne resterai pas longtemps. Je reviendrai une autre fois."



Reste à voir si les clients seront beaucoup plus nombreux le week-end.