Un rappel bien utile de l'institution symphonique.



Suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral, tous les événements programmés à la Salle philharmonique de Liège sont annulés jusqu’au dimanche 19 avril.

A savoir donc en l'espèce le concert « Musiques du monde : Wör » du vendredi 3 avril.

Quant à la billetterie physique de l'OPRL, elle reste fermée au public jusqu'au 19 avril.

Les équipes sont disponibles par téléphone, du lundi au vendredi, de 13 heures à 18 heures.

Pour rappel, durant la période de confinement, chaque jeudi à 20 heures, l'OPRL met en ligne gratuitement un nouveau concert intégral sur sa chaîne YouTube OPRL live.



L’OPRL propose d'apporter la musique dans les foyers afin de ne pas priver ses mélomanes et de se joindre à l’élan de solidarité actuel en cette période de confinement.

Après avoir mis en ligne, les 18, 21, et 26 mars derniers, les versions intégrales de trois concerts captés ces dernières saisons par MEZZO TV et Oxymore Productions, l'OPRL continue à alimenter sa chaîne YouTube OPRL live (www.youtube.com/oprllive), et ce à raison donc d'une nouvelle mise en ligne gratuite chaque jeudi soir.



L’OPRL remercie MEZZO TV et Oxymore Productions ainsi que le Festival international George Enescu de Bucarest qui ont accepté cette mise à disposition gratuite.

Au programme dans ces prochains jours:



- Jeudi 2 avril (20 heures) : Chostakovitch, la Première



Concert capté par Oxymore Productions (MEZZO TV) le 04/02/2018

Liège, Salle Philharmonique - Festival « L'enfant prodige »



LEKEU, Adagio pour quatuor d'orchestre

CHOSTAKOVITCH, Symphonie n° 1



Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Christian Arming, direction

- Jeudi 9 avril (20 heures) : Tristan et Isolde



Concert capté par Oxymore Productions (MEZZO TV) le 13/05/2016



Liège, Salle Philharmonique



WAGNER, Prélude et mort d'Isolde



MAHLER, Kindertotenlieder

SCHUMANN, Symphonie n° 2



Mihoko Fujimura, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Christian Arming, direction

- Jeudi 16 avril (20 heures) : Prokofiev 5



Concert capté par Trinitas TV le 15/09/2019

Bucarest, Ateneul Român - Festival International George Enescu



ENESCU, Suite pour orchestre n° 2



BARTÓK, Concerto pour violon n° 2



PROKOFIEV, Symphonie n° 5



Renaud Capuçon, violon



Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Gergely Madaras, direction

La liste complète des concerts en ligne est consultable également sur www.oprl.be/streaming.