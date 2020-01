Ce mardi, dans l’après-midi, la police a été appelée sur le chantier de l’ancien hôpital de Bavière à la suite de la découverte sur le site de nombreux ossements humains !

La découverte pour le moins interpellante a été réalisée sur le chantier situé boulevard de la Constitution le long de l’ancien hôpital. Ces travaux ont pour but de réhabiliter le site qui est à l’abandon depuis plus de 20 ans. Les ouvriers qui creusaient la tranchée dans la chaussée ont découvert de nombreux ossements humains à environ 2 mètres sous la route. D’après les premiers éléments, les ossements seraient très anciens. Au moins deux crânes ont été découverts à l’endroit. D’autres ossements ont aussi été trouvés sur un remblai de terre qui provenait de la même tranchée. Cette terre avait été déplacée de quelques centaines de mètres et provient plus que probablement du même endroit que la terre dans laquelle se trouvaient les autres ossements.

La Région Wallonne va être interrogée pour savoir si un ancien dépôt mortuaire se trouvait à cet endroit. Le magistrat de garde du parquet de Liège a été avisé. Le laboratoire de la police judiciaire, mais aussi un médecin légiste se sont rendus sur place. Les ossements ont été emportés à l’institut médico-légal de Dos Fanchon qui se trouve à quelques centaines de mètres du chantier.

Une analyse plus approfondie est prévue pour déterminer l’âge et la provenance de ces restes humains. Des membres du service archéologie se sont rendus sur place.