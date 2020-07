Plusieurs voiries vont être refaites sur le territoire communal et des sentiers réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers

Suite au conseil communal de ce mardi, plusieurs travaux de réfection de voiries vont être mis en route sur la commune d'Ouffet.



"Plusieurs voiries devraient être refaites grâce aux subsides reçus par la Région wallonne (dans le cadre du plan d’investissement communal 2019-2021)", explique la bourgmestre Caroline Cassart. Il s’agit des rues Halbadet, Tige Pirette, Mognée et la Ruelle des Fossés. "En fonction du coût des travaux, elles le seront toutes ou en partie". Un budget de 411.403 euros TVAC est prévu dont 246.842 euros de subside.

"Nous souhaiterions également refaire la voirie communale agricole sis Tige de Parfondvaux" (travaux estimés à 115.000 euros). "Dans cette optique, nous allons rentrer un dossier auprès du SPW afin de bénéficier de subsides de la Région. Ce subside pourrait couvrir 60 à 80% du montant total des travaux en fonction du nombre de mètres de haies plantés le long de la voirie concernée. Le dossier est actuellement à l'analyse, nous espérons le voir aboutir prochainement!", précise la bourgmestre.



Enfin, la commune a décidé de réserver la circulation de différents chemins et sentiers aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers en installant des panneaux de signalisation à l’entrée de chacun d’entre eux. "Ce premier jet nous permettra de résoudre certains problèmes rencontrés à ces endroits. Nous tâcherons ensuite d'avoir une vision globale sur l'ensemble des sentiers et chemins communaux".

Les sentiers ciblés sont les suivants:

A Ellemelle: le Tige de Parfondvaux vers le sentier menant au Bois Thier Renson

A Ouffet : le chemin reliant la Rue de Hamoir au Fond Bûzé, le sentier n°19 dit « sentier des écureuils », le chemin n°1 dit « chemin de la Drève de Xhenceval » et le sentier n°40 reliant la N623 (rue Néblon-le-Pierreux) à la Drève de Xhenceval