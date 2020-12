Le 1er juin 2019 est entré en vigueur un nouveau dispositif de primes wallonnes en matière d'énergie et de rénovation du logement, et ce notamment dans le souci d’atteindre les objectifs européens qui visent à améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 27% d’ici 2030.

Si ces primes ont été augmentées et sont dorénavant jusqu’à 4,5 fois plus élevées que sous l’ancien système, elles sont toutefois conditionnées à l’exécution d’un audit-logement "PAE3" par un agent agréé par la Région wallonne. A charge pour ce dernier de déterminer les travaux les plus importants à mener dans l’habitation ou le bâtiment audité et dans quel ordre, ce qui conditionnera l’accès aux primes régionales.

Si ce système est intéressant pour pousser les citoyens à "bien" rénover leur logement, le coût de cet audit (environ 1000 euros) à avancer est cependant un frein pour les plus petits revenus. S’il existe une autre prime pour rembourser le coût de cet audit (de 110 à 660 euros) a posteriori selon les niveaux de revenus, sa réalisation reste onéreuse et risque de décourager les citoyens.



Un subside communal pour aider à payer les audits

Bien avant que cet audit ne devienne obligatoire, le Gal "Pays des Condruses" (qui regroupe 7 communes dont Ouffet) avait lancé un marché d’accompagnement pilote à la rénovation énergétique des logements privés (sous le nom de Rénov’Energie).

Cette opération est jugée d'autant plus intéressante dans ce système complexe car pour un montant initial de 80 euros sous forme de caution, les particuliers peuvent savoir très rapidement combien vont coûter leurs travaux, combien de primes ils peuvent pro-mériter et quelles économies d'énergie ils vont réaliser.

C'est ainsi donc que la commune d'Ouffet souhaite encourager l’adhésion à l’opération Rénov’Energie en accordant une prime complémentaire à la réalisation des audits-logement pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique des bâtiments situés sur son territoire.

Ces primes seront équivalentes aux montants de la subvention concernant l’audit de la Région wallonne. L’intervention communale sera cependant plafonnée de sorte que le montant total des primes et des remboursements aux demandeurs s’élève à maximum 90% du montant de la facture totale.

A l’heure actuelle, 2000 euros ont été inscrits au budget communal dans ce but comme expliqué ce lundi par la bourgmestre de l'entité Caroline Cassart (MR). Une somme qui pourra être revue si besoin en fonction de l’engouement des Ouffetois pour prendre part à ce projet.

A noter que jusqu'à présent, des devis signés pour plus d'un million d'euros ont été engagés sur les 7 communes du Gal, dont 155 916 euros sur la commune d’Ouffet.