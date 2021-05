Michel, 59 ans, a écopé de trois ans de prison avec sursis devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des attentats à la pudeur, de la corruption de la jeunesse et des outrages publics aux mœurs en présence des jeunes adolescents à Ougrée.

L’intéressé qui a déjà eu des problèmes de moeurs avec des adolescents était impliqué dans le comité de quartier et endossait le rôle de Saint-Nicolas lors des fêtes. Toute cette affaire a débuté lorsque la mère d’un adolescent a déposé une plainte à l’encontre du prévenu qui aurait commis des violences légères sur un adolescent.

En effet, le 10 février 2015, un jeune homme se trouvait sur une plaine de jeux lorsque Michel a tenté d’entrer en contact. Le jeune homme ne voulait plus voir le suspect après avoir passé du temps chez lui. Michel l’a empoigné et secoué. La maman du jeune homme a expliqué que Michel se faisait de plus en plus intrusif et qu’il offrait des cadeaux à son fils tandis que des adolescents du quartier dormaient régulièrement chez le quinquagénaire. Ces adolescents ont déclaré qu’ils regardaient des films pornographiques avec lui. Ils ont aussi expliqué que ce dernier les faisait jouer à un jeu de 421 un peu particulier. En effet, le gagnant devait montrer son sexe à l’assemblée.

Un jeune homme a déclaré qu’alors qu’il dormait chez Michel, il s’était réveillé lorsque l’homme s’était couché sur lui ! Le jeune a expliqué que Michel avait tenté de le sodomiser. Les faits reprochés au prévenu ont été commis entre 2014 et 2015 sur des adolescents âgés de 12 à 15 ans. Ils ont expliqué que l’homme leur offrait des cadeaux et qu’ils s’étaient masturbé en groupe en sa présence. "Je suis victime d’un complot", a déclaré Michel lors de la première audience devant la juge. "Tous les jeunes mentent. Ils veulent mes intérêts. Je n’aurais pas pu me mettre sur un jeune, je dormais toujours habillé. Je dormais dans le divan."