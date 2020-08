Ce mardi, les plongeurs des pompiers de Liège, mais aussi les pompiers et l’Animal Rescue Team Hesbaye ont réalisé le sauvetage de Falcon, un petit bouledogue français âgé de 16 mois qui est tombé dans un ruisseau à Ougrée. Il était aux environs de 15 heures lorsque les secours ont été appelés à intervenir non loin de la rue de la Gare à Ougrée pour le sauvetage d’un petit chien.

Chantal, 56 ans, sa maitresse est toujours tremblotante en racontant les faits. "J’ai vu mon petit chien se faire emporter par l’eau qui se trouve derrière chez moi", explique-t-elle. "J’ai paniqué. Le courant est particulièrement fort lorsque l’on relâche les eaux en amonts. J’ai plongé et j’ai aussi été emportée, j’ai réussi à me rattraper à des branchages. Je n’ai pas réfléchi au danger. Je le voyais se débattre avec ses petites pattes et me regarder avec ses grands yeux, c’était horrible !"

Les pompiers de Liège, les plongeurs des pompiers de Liège et l’Animal Rescue Team Hesbaye se sont rendus sur place pour réaliser ce sauvetage périlleux et délicat. "Ils ont mis les moyens pendant deux heures et demi. Ils étaient au moins quinze. Il fallait le faire pour le retrouver. Ils ont plongé dans la Meuse, mais sans succès."

En réalité, Falcon s’était retrouvé coincé dans un tunnel en béton. Plusieurs pompiers ont plongé, n’écoutant que leur sens du devoir pour sauver le petit chien. "Ils ont vraiment pris des risques. Ils ont été extraordinaires. Ils ont été phénoménaux. Ils l’ont cherché jusqu’à le trouver. Falcon se trouvait deux kilomètres et demi plus loin que ma maison. Un des plongeurs a eu des difficultés à remonter."

Le docteur Philippe Schutters, vétérinaire communal de Liège se trouvait également sur place. Il a effectué un examen de Falcon."Les plongeurs ont fait un travail formidable. C’était très dangereux avec le courant. Le débit était fort important et nous avons eu très peur. Le petit chien a eu beaucoup de chance. Son examen était bon."

Chantal a tout de même rendu visite à son vétérinaire habituel pour être rassurée. "Je suis encore toute tremblotante. Je ne sais pas comment je peux remercier les plongeurs. J’ai eu la peur de ma vie. Falcon est un petit miraculé." Pas de doute, le petit chien va être particulièrement choyé à la suite de ces impressionnants évènements.