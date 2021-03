Océane, 19 ans et Andréas, 26 ans ont écopé de quatre ans de prison et quarante mois de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine tandis que Jonathan, 33 ans, a été condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire pour avoir commis une expédition punitive, un attentat à la pudeur, de traitements inhumains et dégradants et de la non assistance à personne en danger sur une mineure d’âge.

Des faits particulièrement violents qui ont été commis le 5 avril 2020 parce que la jeune fille aurait volé de l’argent à Océane et Andréas.

Le couple a décidé de mettre sur pied un guet-apens pour se venger en payant des mineurs d’âge pour s’en prendre physiquement à la jeune fille. Cette dernière a subi toute une série de coups et d’humiliations avant d’être sauvée grâce à la diffusion en direct de ceux-ci sur les réseaux sociaux.