Située à Hermalle-sous-Argenteau, l’entreprise Euroquartz est une entreprise qui emploie un peu plus de 30 personnes et qui est spécialisée dans le séchage et le calibrage de sables. C’est finalement une entreprise à l’esprit familial.

L’accident qui est survenu ce lundi a donc secoué tout le personnel. L’usine a d’ailleurs été à l’arrêt, toute la journée de lundi, la direction ayant fait appel au service d’aide aux victimes.

Lundi matin, un ouvrier de l’usine était, apparemment seul aux commandes d’une machine destinée à aligner des tas de palettes. L’homme, bien que quadragénaire, était nouveau dans l’entreprise. Après y avoir travaillé comme intérimaire pendant quelques mois, il venait juste de signer son CDI.

Pour une raison encore indéterminée, le malheureux est entré dans la machine, probablement parce que celle-ci venait de tomber en panne. Il a sans doute voulu décoincer quelque chose et la machine s’est remise en marche. L’ouvrier s’est alors retrouvé coincé entre la partie fixe de la machine et la partie levante.

L’alerte a été donnée par un autre collègue qui s’est aperçu que la machine fumait. L’homme s’est approché et a vu son collègue coincé. Il n’y avait malheureusement déjà plus rien à faire.

L’auditorat du travail du parquet de Liège a été prévenu et devra faire la lumière sur les circonstances exactes du drame. Il a mandaté un médecin légiste, tout comme le service du Bien-être au travail.