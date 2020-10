Dimanche, un habitant d’Oupeye âgé de 54 ans a été privé de liberté pour tentative de meurtre par empoisonnement.

En effet quelques heures plus tôt, on a découvert sa maman inconsciente, dans sa maison d’Oupeye. La dame, âgée de 79 ans, a immédiatement été transportée à l’hôpital où on a estimé que ses jours étaient en danger.

Une enquête judiciaire a été diligentée et a rapidement mené au fils de la septuagénaire, un homme connu des autorités pour des faits de violence et de stupéfiants.

Interrogé le suspect a expliqué que la veille, sa maman était venue chez lui et s’était plainte de douleurs articulaires. Il lui a alors donné de la méthadone pour calmer ses douleurs. Selon sa déclaration, la dame serait alors rentrée chez elle avant d’y perdre connaissance et de tomber dans le coma.

Reste évidemment à savoir si le quadragénaire a donné la méthadone, de bonne foi, dans le but de calmer les douleurs de sa maman ou s’il l’a fait en pleine connaissance de cause. Manifestement, le parquet de Liège penche actuellement (et probablement dans le doute) pour la seconde hypothèse puisque le dossier a été mis à l’instruction pour tentative de meurtre.

Même s’il est connu de la justice pour des faits lourds et nombreux, l’Oupéyen est également connu dans le quartier pour bien s’occuper de sa maman.