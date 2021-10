Michaël, 44 ans, un Visétois, a écopé d’une peine de dix mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir porté des coups à un automobiliste Liégeois. Les faits se sont produits le 16 novembre 2019 à Oupeye.

Ce jour-là, Abdelkader se trouvait avec plusieurs membres de sa famille dans son véhicule. L’automobiliste se trouvait dans la rue d’Heure-le-Romain lorsqu’il a effectué une marche arrière avec sa voiture. Alors qu’il était occupé à effectuer cette manoeuvre, il a entendu une voiture arriver brusquement derrière lui et freiner brusquement au point de faire fortement crisser ses pneus. Une brève discussion s’est engagée entre Michaël et Abdelkader.

Michaël est remonté au volant de sa voiture et a placé son véhicule de manière à empêcher le départ de la voiture d’Abdelkader. Les deux automobilistes sont alors sortis de leurs voitures. Michaël s'était muni d'une barre de fer qui était en réalité une barre antivol. L’homme s’est dirigé vers Abdelkader et lui a porté un coup au visage avec cette arme ! La victime a été fortement blessée puisqu'elle a eu le nez cassé… Abdelkader a réussi à se saisir de l'agresseur et à le faire chuter au sol. Le frère d’Abdelkader a saisi l'arme. Michaël a pris la fuite.

Lorsque la police est arrivée sur place, elle a constaté qu’Abdelkader présentait une blessure à sang coulant au visage. Il a été identifié grâce aux informations fournies par la victime et ses proches. Ces derniers ont remis l’arme aux inspecteurs. Michaël avait d’abord nié avoir brandi la barre de fer avant d’admettre qu’elle était bien à lui.