La solidarité n'est pas un vain mot. En ces temps chautés par l'épidémie de coronavirus Covid-19, les médecins, infirmiers, urgentistes et autres travailleurs des soins de santé sont sur le front, jour et nuit. Bien que le confinement soit compliqué pour tous, y compris pour le secteur Horeca, on soulignera cette superbe attention d'une pizzeria de Visé, Vésuvio pizza, qui a décidé d'offrir un peu de réconfort au personnel de la clinique d'Hermalle-sous-Argenteau (Oupeye en région liégeoise). Plusieurs dizaines de pizzas ont ainsi été livrées ce midi, au service des urgences et de réanimation notamment.

"Aujourd'hui midi nous avons décidé de soutenir l'hôpital CHC d'Hermalle car pour eux ça doit être aussi très dur et les prochains jours risquent d'être longs. Merci pour vos photos et remerciements, vous avez tout notre soutien. Courage à tous", ont indiqué les généreux pizzaïolos... Une attention, on l'imagine, particulièrement appréciée comme on peut le voir sur ces clichés. Merci à eux donc. Et merci à vous...