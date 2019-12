Il affirme que c'était pour sa consommation personnelle

Vendredi vers 22 heures 30, des policiers de la zone de la Basse-Meuse ont remarqué le manège suspect de plusieurs personnes qui se trouvaient sur un parking de la localité.

Quatre voitures y étaient en effet à l’arrêt et le coffre de l’une d’entre elles était ouvert. Sentant qu’il se passait quelque chose, les policiers sont intervenus et ont procédé au contrôle des voitures et de leurs occupants.

Une bonne idée puisque dans le coffre ouvert du véhicule, les policiers ont découvert un kilo de cannabis. Dans l’habitacle, les policiers ont également mis la main sur une somme de 900 euros.

Le propriétaire du véhicule, un habitant d’Oupeye âgé de 27 ans a été immédiatement privé de liberté.

Interrogé, le jeune homme a expliqué avoir acheté la drogue, une heure plus tôt, pour 5 000 €, près des halles des foires de Coronmeuse, à Liège.

Il a par contre nié être un dealer affirmant que toute cette drogue était destinée à sa consommation personnelle et ce, même s’il admet parfois pour dépanner quelqu’un…

Le jeune homme a été déféré, samedi matin au parquet de Liège. Là, le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt. L’enquête suit son cours, notamment avec l’audition des personnes qui se trouvaient sur place.